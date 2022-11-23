Перемена погода в Украине ожидается уже в пятницу, 25 ноября.

Уже через день в Украине ожидаются дожди, мокрый снег и усиление ветра. Осадки также будут и на выходных. Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, передает "Метеопрог".

Так, по прогнозу синоптика, 24 ноября в Украине сохранится влияние антициклона, поэтому погода ожидается без существенных осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер будет переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3...+2 °С, днем 0...+5 °С, на крайнем юге, в Крыму и на Закарпатье +6...+11 °С.

Погода 25 ноября

"В пятницу, 25 ноября, в результате активизации циклонической деятельности, пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега в центральных, южных и западных областях. Ветер восточный, в западной части северо-западный, 7 - 12 м/с", - отметил синоптик.

По его словам, температура воздуха ночью составит -2...+3 °С в северных и западных областях +4...+9 °С. Днем воздух прогреется до +5...+10 °С, в западной части -1...+4 °С.

Погода на выходные

"На выходные, 26 и 27 ноября, за счет влияния котловины с Черного моря, в южных, центральных и северных областях ожидаются осадки преимущественно в виде дождя", - прогнозирует Игорь Кибальчич.

По его данным, на остальной территории Украины будет без существенных осадков. Ветер восточный и северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться около 0 °С, днем +4...+9 °с.

На сегодня, 23 ноября, во многих областях Украины объявили повышенный уровень опасности. По прогнозу, сегодня утром в западной и южной частях Украины ожидается туман. Видимость составит 200-500 метров.

"Днем в большинстве западных областей гололед; на дорогах, кроме южных и большинстве центральных областей, местами гололедица", - предупредили в Укргидрометцентре. Как отмечается, объявлен I уровень опасности, желтый.

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