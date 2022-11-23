Синоптик Наталья Диденко прогнозирует в Украине влажную погоду с периодическими осадками, которых уже завтра должно стать больше.

В ближайшее время в Украине ожидаются периодические осадки, однако сильного похолодания не будет. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

"В дальнейшем в Украине будет преобладать влажная, с периодическими осадками, погода. Однако сильного холода не видно", - спрогнозировала она.

Так, по ее словам, уже сегодня со второй половины дня и к вечеру накроет мокрым снегом и дождем западные области, заденет Винницу и Одессу. В четверг осадков в Украине станет еще больше.

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"Завтра осадки периодически будут выпадать повсюду в Украине, только восточные области воздержатся от избыточной влаги - там без существенных осадков", - говорит синоптик.

По ее прогнозу, температура воздуха 24 ноября самой высокой ожидается в южной части, +9...+14 градусов, в Крыму - до +17. В центре и на востоке +2...+9 градусов. На севере и западе -3...+3 градуса.

Погода до конца недели

По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, уже через день в Украине ожидаются дожди, мокрый снег и усиление ветра. Осадки также будут и на выходных.

"В пятницу, 25 ноября, в результате активизации циклонической деятельности, пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега в центральных, южных и западных областях. Ветер восточный, в западной части северо-западный, 7-12 м/с", - отметил синоптик.

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