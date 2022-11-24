По всей стране температура немного понизится.

В пятницу, 25 ноября, в Украине ожидаются дожди, а в некоторых областях при снижении температураы - снег. Осадки ожидаются в большинстве северных областей, а центре, на юге, а также местами на западе Украины. Температура в Украине немного понизится. Например, на западе, кроме Закарпатья, днем будет всего -2°...+1°. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью +1°, днем +2°, дождь.

Во Львове в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -2°, днем 0°.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -3°, днем -2°.

В Ривне в пятницу ожидается сплошная облачность, ночью -3°, днем -2°.

В Тернополе 25 ноября ночью будет -2°, днем -1°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -3°, днем -1°, снег.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем +1°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью 0°, днем +4°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в пятницу - пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем 0°, мокрый снег.

В Виннице завтра будет -2°...0°, пасмурно, сплошная облачность.

В Житомире в пятницу будет ночью -1, днем 0, пасмурно, сплошная облачность.

В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +4°, днем +5°, дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +4°, днем +6°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +3°...+6°.

В Одессе 25 ноября - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +5°, днем +8°, дождь.

В Херсоне в пятницу ночью +7°, днем +9°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Николаеве завтра будет сплошная облачность, ночью +6°, днем +9°, дождь.

В Запорожье температура ночью +6°, днем +9°, пасмурно, сплошная облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит +1°...+3°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем +4°.

В Днепре температура ночью будет +4°, днем +8°, пасмурно, сплошная облачность.

В Симферополе в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность, +8°...+11°, дождь.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +2°, днем +8°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +2°, днем +7°.

Народные приметы на 25 ноября

25 ноября - если дождь или снегв этот день, то будет оттепель до 4 декабря. Выпал снег - весна будет поздней.

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