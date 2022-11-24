В пятницу, 25 ноября, в Украине ожидаются дожди, а в некоторых областях при снижении температураы - снег. Осадки ожидаются в большинстве северных областей, а центре, на юге, а также местами на западе Украины. Температура в Украине немного понизится. Например, на западе, кроме Закарпатья, днем будет всего -2°...+1°. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью +1°, днем +2°, дождь.
- Во Львове в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -2°, днем 0°.
- В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -3°, днем -2°.
- В Ривне в пятницу ожидается сплошная облачность, ночью -3°, днем -2°.
- В Тернополе 25 ноября ночью будет -2°, днем -1°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
- В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -3°, днем -1°, снег.
- В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем +1°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью 0°, днем +4°, облачно с прояснениями.
- В Черновцах в пятницу - пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем 0°, мокрый снег.
- В Виннице завтра будет -2°...0°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Житомире в пятницу будет ночью -1, днем 0, пасмурно, сплошная облачность.
- В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +4°, днем +5°, дождь.
- В Кропивницком температура ночью будет +4°, днем +6°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
- В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +3°...+6°.
- В Одессе 25 ноября - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +5°, днем +8°, дождь.
- В Херсоне в пятницу ночью +7°, днем +9°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
- В Николаеве завтра будет сплошная облачность, ночью +6°, днем +9°, дождь.
- В Запорожье температура ночью +6°, днем +9°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Сумах завтра температура воздуха составит +1°...+3°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.
- В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем +4°.
- В Днепре температура ночью будет +4°, днем +8°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Симферополе в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность, +8°...+11°, дождь.
- В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +2°, днем +8°.
- В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +2°, днем +7°.
Народные приметы на 25 ноября
25 ноября - если дождь или снегв этот день, то будет оттепель до 4 декабря. Выпал снег - весна будет поздней.