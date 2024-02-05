Теплая погода в Украине продержится аж до середины февраля.

В Украине совсем скоро ожидается сильное повышение температуры. Причиной потепления станет воздух со стороны Средиземного моря. Ожидается, что столбики термометров покажут весенние +15...+16 градусов. Об этом в комментарии РБК-Украина сказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

Она отметила, что 4 февраля средняя суточная температура в Украине превышала норму на 7-10 градусов, а уже с 10 февраля к нам из Средиземного моря придет очередная волна теплого воздуха.

"Повышение температуры ориентировочно до 14-15 февраля", - сообщила синоптик.

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По прогнозу, в этот период температура в Киеве днем составит до +10 градусов, на юге, в Закарпатье и Прикарпатье воздух прогреется аж до +15...+16 градусов. Существенных осадков в эти дни не ожидается. Затем в Украину может прийти более прохладный воздух с севера или запада.

Потепление в Украине - прогноз

О том, что в ближайшие дни в Украине станет теплее свидетельствует и прогноз Погода УНИАН. Ожидается, что начало недели в Украине будет пасмурным, ветреным и мокрым. Затем погода стабилизируется. В середине недели ожидается небольшое похолодание, а на выходных температура вновь повысится.

К концу недели украинцев ждет настоящее весеннее тепло. Столбики термометров по всей стране покажут +9°...+15°. В Крыму и местами на западе ожидается до +16° и лишь на крайнем севере еще будет +4°...+5°.

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