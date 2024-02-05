Прогноз погоды в Украине на неделю.

Ближайшая неделя в Украине будет с периодическими дождями, мокрым снегом и температурными контрастами. Теплее всего будет на юге и западе, где температура будет подниматься до +10°...+16°. При этом на севере и северо-востоке в отдельные дни будет холодно, -3°...+2°. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Начало недели в Украине будет пасмурным, ветреным и мокрым. Во многих областях пройдут дожди, на северо-востоке - с мокрым снегом. На севере и востоке будет +4°...+5°, в центральной части ожидается +4°...+8°, а на юге и западе столбики термометрв покажут от +6° до +12°.

6 февраля погода в Украине начнет стабилизироваться, однако температурные контрасты усилятся. На северо-востоке похолодает до +1°...+3°, а на юге и западе температура местами повысится до +12°...+14°. Ветер стихнет, а дожди продолжатся.

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В среду, 7 февраля, в большинстве областей ожидается +7°...+10°. На юге, в некоторых центральных и южных областях воздух прогреется до +11°...+14°. Солнца станет больше, а осадки останутся лишь в северной части страны.

В середине недели в Украину вновь придут осадки, а вместе с ними и некоторое снижение температуры. На севере и северо-западе похолодает до +1°...+3°, на остальной территории станет +4°...+8° и лишь на юге и местами на западе будет теплее, +10°...+12°.

Перед выходными, 9 февраля, температурные контрасты в Украине вновь будут сильными. На востоке и северо-востоке температура упадет до +3°...+2°, при этом местами на юге и западе воздух прогреется до весенних +11°...+14°. В большинстве областей пройдут дожди и мокрый снег.

На выходных, 10 и 11 февраля, украинцев ждет настоящее весеннее тепло. Температура к концу недели повысится по всей стране до +9°...+15°. В Крыму и местами на западе ожидается до +16° и лишь на крайнем севере еще будет +4°...+5°. Осадки прекратятся, однако будет пасмурно.

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