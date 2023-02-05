Осадки ожидаются на западе, севере и в центре Украины.

Сегодня, 5 февраля, в Украине продолжится похолодание. Температура будет снижаться по всей стране. Во многих областях даже днем ожидается "минус", лишь на юго-встоке и в крыму будет 0°...+1°. Также чась Украины засыплет снегом. Осадки ожидаются на западе, а также в большинстве центральных и северных областей. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе Украины температура днем будет держаться от -2° до -5°. В большинсте областей ожидаются осадки в виде снега, лишь в Волынской и области и на Закрапатье вероятность осадков ниже.

На севере Украины сегодня будет пасмурно. Столбики термометров днем будут колебаться в промежутке -1°...-3°. В Житомирской и Черниговской областях будет снежить.

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Жителей восточных областей сегодня также ждет пасмурная погода, однако тут будет без осадков. Температура днем ожидается около 0°...-1°.

В центре Украины сегодня ожидается от -4° до 0°. В большинстве центральных областей сегодня будет снежить. В районе Полтавы, Днепра и Кривого рога будет небольшая облачность, на остальной территории - пасмурно.

На юге Украины сегодня также заметно похолодает. Здесь столбики термометров покажут -1°...+1°. Осадков на юге не ожидается.

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