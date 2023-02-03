Американский суд впервые принял решение о конфискации активов российского олигарха в пользу Украины. Об этом сообщает информагентство Reuters.
Речь идет о 5,4 миллиона долларов, принадлежавших находящемуся под санкциями российскому олигарху Константину Малофееву. 2 февраля окружной судья США Пол Гардефе в федеральном суде Манхэттена разрешил прокуратуре конфисковать эти активы.
Издание напоминает, что еще в прошлом году Министерство юстиции США создало рабочую группу, которая целенаправленно занимается вопросами конфискации активов, принадлежащих окружению Путина.
Также в конце прошлого года президент США Джо Байден подписал закон, который позволяет направлять конфискованные у россиян активы на помощь для Украины.
Отмечается, что Константин Малофеев является одним из прямых виновников войны в Украине. Именно он профинансировал группировку российского диверсанта Игоря Гиркина-Стрелкова, которая вторглась на Донбасс весной 2014 года и развязала полноценные боевые действия.
Санкции против России – последние новости
На прошлой неделе президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции против юридических и физических лиц, которых Россия использует, чтобы перевозить по железной дороге военную технику и солдат.
В ЕС обсуждают новый пакет санкций против России в связи с вооруженной агрессией в Украине. Одним из проблемных направлений является запрет на импорт алмазов из РФ. Против выступила Бельгия.
В конце января Совет Европейского Союза продлил действие ранее введенных экономических санкций против России еще на полгода – до 31 июля.