В стране впервые зафиксировали почти +50°.

В результате беспрецедентной жары в Канаде погибли десятки людей. В стране продолжают фиксировать температурные рекорды.

Об этом сообщает BBC.

Как сообщается, во вторник в Канаде третий день подряд зафиксирована самая высокая температура за всю историю, +49,5°C.

До этой недели температура в стране никогда не превышала +45°C.

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Полиция сообщает, что жара стала одной из причин гибели 65 человек в Ванкувере.

Между тем, в пригороде Бернаби зарегистрировано не менее 34 случаев внезапной смерти, а в районе Суррея - 38.

"Ванкувер никогда не испытывал такой жары, и, к сожалению, десятки людей умирают из-за нее", - сказал сержант полиции Стив Аддисон.

По данным издания, во многих домах в Британской Колумбии нет кондиционеров, так как в летние месяцы температура обычно намного ниже. В районе Ванкувера установлены временные фонтаны с водой и охлаждающие центры.

Жара в Канаде

В городе Литтон в Британской Колумбии, на западе Канады, был установлен температурный рекорд. Температура в воскресенье, 27 июня, там достигла 46,6 градуса.

Предыдущий рекорд в 45 градусов был установлен 5 июля 1937 года в городе Йеллоу Грасс и населенном пункте Мидейл в провинции Саскачеван.

День спустя, 28 июня, в Канаде зафиксировали +47,9°.

Волны жары, обжигающей Тихоокеанский северо-запад США и Британскую Колумбию в Канаде, ранее не регистрировались. Подобные явления и жаркая погода происходят раз в тысячу лет, отмечают специалисты.

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Автор: Екатерина Лиманская