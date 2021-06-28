Температура в воскресенье, 27 июня, в городе Литтон достигла 46,6 градуса.

В городе Литтон в Британской Колумбии, на западе Канады, установлен температурный рекорд.

Об этом 28 июня в Twitter сообщила местная метеорологическая служба.

Температура в воскресенье, 27 июня, там достигла 46,6 градуса.

Предыдущий рекорд в 45 градусов был установлен 5 июля 1937 года в городе Йеллоу Грасс и населенном пункте Мидейл в провинции Саскачеван.

Как отмечает телеканал CBSNews, волны жары, обжигающей Тихоокеанский северо-запад США и Британскую Колумбию в Канаде, ранее не регистрировались. Подобные явления и жаркая погода происходят раз в тысячу лет, отмечают специалисты.

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Автор: Денис Прядко