Подобная жаркая погода в этом регионе происходит раз в тысячу лет, отмечают специалисты.

В Канаде второй день подряд температура бьет рекорды.

Об этом сообщает BBC.

Так вчера, 28 июня, в стране зафиксировали +47,9°. Это на 1,3 градуса жарче, чем было накануне.

Жара в Канаде

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В городе Литтон в Британской Колумбии, на западе Канады, установлен температурный рекорд. Температура в воскресенье, 27 июня, там достигла 46,6 градуса.

Предыдущий рекорд в 45 градусов был установлен 5 июля 1937 года в городе Йеллоу Грасс и населенном пункте Мидейл в провинции Саскачеван.

Волны жары, обжигающей Тихоокеанский северо-запад США и Британскую Колумбию в Канаде, ранее не регистрировались. Подобные явления и жаркая погода происходят раз в тысячу лет, отмечают специалисты.

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Автор: Екатерина Лиманская