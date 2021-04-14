Таким погодным условиям предоставлен 1 уровень опасности.

Сегодня, 14 апреля, в Киеве ожидается сильный туман.

Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

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"В Киеве ночью и утром 14 апреля туман, видимость 200-500 метров", - говорится в сообщении.

Таким погодным условиям предоставлен 1 уровень опасности, желтый.

Прогноз погоды в Киеве на 14 апреля: данные погоды УНИАН

В среду, 14 апреля в столице ожидается облачная погода с прояснениями.

Согласно прогнозу, в Киеве столбики термометров поднимутся до +15°, а ночью - опустятся до +6°.

Практически весь день будет облачно с прояснениями.

Ожидается ветер со скоростью до 2,9 м/с.

Атмосферное давление составит 746 мм рт. ст.

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Автор: Елена Пилипчак