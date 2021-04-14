Сегодня, 14 апреля, в Киеве ожидается сильный туман.
Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
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"В Киеве ночью и утром 14 апреля туман, видимость 200-500 метров", - говорится в сообщении.
Таким погодным условиям предоставлен 1 уровень опасности, желтый.
Прогноз погоды в Киеве на 14 апреля: данные погоды УНИАН
В среду, 14 апреля в столице ожидается облачная погода с прояснениями.
Согласно прогнозу, в Киеве столбики термометров поднимутся до +15°, а ночью - опустятся до +6°.
Практически весь день будет облачно с прояснениями.
Ожидается ветер со скоростью до 2,9 м/с.
Атмосферное давление составит 746 мм рт. ст.
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