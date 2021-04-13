Осадков не ожидается.

В среду, 14 апреля в столице ожидается облачно погода с прояснениями.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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Согласно прогнозу, в Киеве столбики термометров поднимутся до +15°, а ночью - опустятся до +6°.

Практически весь день будет облачно с прояснениями.

Ожидается ветер со скоростью до 2,9 м/с.

Атмосферное давление составит 746 мм рт. ст.

Народные приметы 14 апреля

14 апреля - день Марии Египетской. Лед на берегу реки останется - год будет тяжелым. Если ночь ясная и течет теплая вода, то лето будет теплое и сухое.

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Автор: Елена Пилипчак