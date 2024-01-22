Ожидается, что температура в ближайшую неделю будет намного выше, чем обычно.

В течение ближайшей недели в большинстве областей Украины ожидается погода с осадками преимущественно в виде снега и мокрого снега, а температурный фон будет в среднем выше нормы на 3-6 °С. Об этом говорит синоптик Игорь Кибальчич, пишет "Метеопрог".

По его данным, начало недели окажется холодным для жителей северных и восточных областей в связи с влиянием арктических воздушных масс. Постепенно с середины недели произойдет повышение температуры на фоне циклонической деятельности и слабо выраженных атмосферных фронтов.

"Преобладание поля пониженного давления будет способствовать выпадению снега и мокрого снега во второй половине недели. В западных и южных областях временами осадки будут наблюдаться в виде дождя и мороси. Не исключены туманы, а также налипание мокрого снега", - прогнозирует Кибальчич.

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Погода 22 января

Сегодня, по его словам, погоду в Украине будет определять антициклон. Ожидается переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица. Температура воздуха днем -4...+1 °С, на севере Левобережья еще будет мороз -3...-8 °С.

Погода 23 января

Во вторник, 23 января, ночью в западной части, а днем также в северных и местами центральных областях ожидается снег, мокрый снег, на западе местами с дождем. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью -2...-7 °С, днем -2...+3 °С; на востоке ночью -8...-13 °С, а днем -2...-7 °С.

Погода 24 января

В среду, по прогнозу синоптика, в Украине ожидается неустойчивая погода с осадками. Только в Приазовье, Крыму и на Донбассе преимущественно сухо. В западных областях днем ожидаются умеренные, кое-где значительные осадки в виде снега, мокрого снега с переходом в дождь. Местами налипание мокрого снега, гололед. На дорогах большинства областей гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, днем в западных областях отдельные порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -4. ..+1 °С, днем -1...+4 °С; в восточной части и в Карпатах ночью -7...-12 °С, днем 0...-5 °С.

Температурные волны в Украине - прогноз синоптика

Известный синоптик Наталья Диденко говорит, что 23 января погода в Украине изменится-на территории большинства областей ожидается потепление и может увеличиться количество осадков. В то же время с 27 числа, по ее данным, в нашем государстве снова прогнозируется небольшое похолодание.

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