После выходных, 22 января, украинцев ждет сухая, но холодная погода. Температура днем останется без резких изменений, а вот осадки покинут территорию нашей страны - ожидается небольшая облачность, местами будет ясно и безоблачно. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -5°, днем 0°.
- Во Львове в понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью -4°, днем +4°.
- В Луцке будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -5°, днем +1°.
- В Ривне сегодня ожидается облачная погода с прояснениями, ночью -5°, днем 0°.
- В Тернополе 22 января ночью будет -5°, днем -1°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -6°, днем -1°.
- В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -11°, днем 0°.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью -2°, днем +3°, облачно с прояснениями.
- В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью -7°, днем 0°.
- В Виннице сегодня будет -5°...0°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Житомире в понедельник будет ночью -4° днем 0°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Чернигове столбики термометров покажут -9°...-2°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью -4°, днем -1°.
- В Кропивницком температура ночью будет -5°, днем -1°, небольшая облачность.
- В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха -9°...-3°.
- В Одессе 22 января - облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем +1°.
- В Херсоне в понедельник ночью будет -4°, днем +1°, небольшая облачность.
- В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью -3°, днем +1°.
- В Запорожье температура ночью -5°, днем -1°, ясно и безоблачно.
- В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет -12°, а днем -5°, небольшая облачность.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -9°, днем -4°.
- В Днепре температура ночью будет -5°, днем -2°, ясно и безоблачно.
- В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, -6°...-1°.
- В Краматорске сегодня ясно и безоблачно, температура ночью -7°, днем -1°.
- В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью -6°, днем -1°.
Приметы погоды 22 января
Ясная погода в этот день обещает хороший урожай.