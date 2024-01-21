Погода в Киеве завтра ожидается не очень холодная, сообщила эксперт.

Погода в Украине во вторник, 23 января, изменится - на территории большинства областей ожидается потепление, может увеличиться количество осадков. С 27 числа в нашем государстве снова прогнозируется небольшое похолодание.

О "температурных волнах" украинцев предупредила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. Эксперт добавила, что 22 января на погоду в нашей стране будет влиять антициклон под названием Corvin, поэтому осадки не прогнозируются.

"Ночью ожидается -3...-8 градусов, на Черниговщине, Сумщине и Полтавщине местами до -12...-17 градусов... днем в Украине -1...-6 градусов, на юге и западе теплее, - от 1 (градуса, - Ред.) мороза до 3 градусов тепла", - говорится в сообщении.

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Погода завтра в Киеве прогнозируется не очень холодная: ночью может быть -5...-7 градусов, а днем ожидается от 0 до -2. "Осадки в столице завтра маловероятны", - добавила Диденко.

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Сообщалось, что 21 января в украинском государстве спрогнозирована холодная и облачная погода, местами возможны прояснения. Ожидалось снижение температуры воздуха. Днем по всей нашей территории прогнозировалось -4...+4 градуса. В некоторых областях возможен снег.

Ранее синоптики поделились, какая погода ожидается в феврале в Киеве. По сведениям экспертов, среднемесячная температура в столице Украины прогнозируется около 0 градусов, что на градус выше, чем в феврале 2023 года.

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