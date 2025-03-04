На этой неделе погода в Украине будет теплой, температура постепенно будет расти, в ряде областей воздух прогреется до +17 градусов. Такой прогноз обнародовала известный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
"Первая рабочая весенняя синоптическая неделя в Украине не подведет", - говорит Наталья Диденко.
По ее данным, постепенно будет нарастать тепло и уже в середине недели максимальная температура воздуха составит +10...+15 градусов, а в западных областях потеплеет до +17 градусов.
В Киеве тоже станет теплее. Например, сегодня в столице воздух прогреется до +8 градусов.
"А уже со среды градусы - тигидик, тигидик вверх - до первого настоящего весеннего тепла!" - говорит эксперт по погоде.
Потепление в Украине
На этой неделе в Украине будет царить теплая и сухая погода. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.
По его словам, начало марта отметится настоящей весенней атмосферой - теплыми солнечными днями без осадков.
Он пояснил, что над Центральной и Восточной Европой сформировалась область повышенного давления, а с юго-запада поступают потоки теплого воздуха.
Как следствие, температура в Украине существенно возрастет, особенно в западных и южных областях. Осадки маловероятны, лишь ночью и утром в отдельных районах возможно образование тумана.