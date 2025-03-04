Уже с середины недели воздух будет прогреваться до +10...+15 и даже до +17 градусов.

На этой неделе погода в Украине будет теплой, температура постепенно будет расти, в ряде областей воздух прогреется до +17 градусов. Такой прогноз обнародовала известный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Первая рабочая весенняя синоптическая неделя в Украине не подведет", - говорит Наталья Диденко.

По ее данным, постепенно будет нарастать тепло и уже в середине недели максимальная температура воздуха составит +10...+15 градусов, а в западных областях потеплеет до +17 градусов.

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В Киеве тоже станет теплее. Например, сегодня в столице воздух прогреется до +8 градусов.

"А уже со среды градусы - тигидик, тигидик вверх - до первого настоящего весеннего тепла!" - говорит эксперт по погоде.

На этой неделе в Украине будет царить теплая и сухая погода. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, начало марта отметится настоящей весенней атмосферой - теплыми солнечными днями без осадков.

Он пояснил, что над Центральной и Восточной Европой сформировалась область повышенного давления, а с юго-запада поступают потоки теплого воздуха.

Как следствие, температура в Украине существенно возрастет, особенно в западных и южных областях. Осадки маловероятны, лишь ночью и утром в отдельных районах возможно образование тумана.

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