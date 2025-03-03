В нескольких областях температура повысится до +10°...+11°.

Во вторник, 4 марта, в Украине станет теплее. В большинстве областей столбики термометров покажут +4°...+8°, а на западе старны воздух прогреется до +9°...+11°. Осадки покинут нашу страну, ветер станет ощутимее, ожидается переменная облачность. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +3°, днем +8°.

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью -1°, днем +9°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +9°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +1°, днем +9°.

В Тернополе 4 марта ночью будет +1°, днем +9°, практически безоблачно.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +8°.

В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью 0°, днем +11°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -1°, днем +10°, ясно и безоблачно.

В Черновцах во вторник - ясно, ночью +1°, днем +10°.

В Виннице завтра будет +1°...+9°, небольшая облачность.

В Житомире во вторник ночью будет +2°, днем +9°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +2°...+7°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет ночью +1°, днем +6°, небольшая облачность.

В Кропивницком температура ночью будет +1°, днем +7°, небольшая облачность.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +1°...+5°.

В Одессе 4 марта - ясно, температура ночью +1°, днем +6°.

В Херсоне во вторник ночью будет -1°, днем +8°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +8°.

В Запорожье температура ночью 0°, днем +6°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +2°, а днем +7°, пасмурно.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +5°.

В Днепре температура ночью будет +1°, днем +5°, облачно с прояснениями.

В Симферополе во вторник будет облачно с прояснениями, -2°...+5°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью 0°, днем +6°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью 0°, днем +6°.

4 марта - какой праздник, приметы погоды

4 марта - день памяти святого преподобного Герасима. Если кролики начинают копать норки, значит, еще выпадет снег. Если грачи и галки нсадятся на дорогу - к ненастной погоде.

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