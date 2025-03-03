Температура повысится по всей стране.

На этой неделе погода в Украине будет теплой и сухой. Об этом на "Метеопрог" сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

"В первой декаде марта ожидается настоящая весенняя погода с теплыми солнечными днями и отсутствием осадков", - говорит он.

Синоптик пояснил, что над Центральной и Восточной Европой установилась область высокого давления, а с юго-запада будет поступать теплый воздух.

Видео дня

За счет этого в Украине существенно повысится температура воздуха, особенно в западных и южных регионах. Осадков практически не предвидится, только ночью и утром в отдельных районах возможны кратковременные туманы.

Погода 3 марта

В начале недели небольшой снег местами возможен на севере Левобережья Украины. В остальных регионах без существенных осадков. Кое-где туман. Скорость ветра 5 - 10 м/с. Температура днем +1...+6 °С, в Одесской области и на крайнем западе потеплеет до +8 °С.

Погода 4 марта

Во вторник по всей Украине будет тепло и сухо. Ветер усилится до 7 - 12 м/с, днем в северных и западных областях местами порывы будут достигать 15 - 17 м/с. Только на Закарпатье ветер будет 3 - 8 м/с. Температура ночью -3...+2 °С, днем +4...+9 °С, а в южных и западных областях потеплеет до +10...+12 °С.

Погода 5 марта

В среду, по словам Кибальчича, в Украине сохранится теплая погода без осадков. Ночью и утром в западных и южных областях возможен туман. Ветер 7 - 12 м/с, ночью в северных и восточных областях местами возможны порывы до 15 - 20 м/с. Ночью будет -1...+4 °С. Днем потеплеет до +5...+10 °С, а в южных, западных и местами центральных областях разогреет до +11...+16 °С.

Март этого года обещает быть более теплым и сухим, чем обычно. Об этом информирует Украинский гидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, средняя температура в течение месяца будет колебаться в пределах +1°...+7°, что превышает климатическую норму на 1-1,5 градуса. Количество осадков также будет ниже средних многолетних показателей.

Вас также могут заинтересовать новости: