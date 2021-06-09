В результате стихии десятки домов остались без электричества.

Разрушительный торнадо наделал бед в американском штате Колорадо.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как сообщается, в эпицентре стихии оказалась окраина города Денвер. Порывы ветра срывали крыши и обрывали линии электропередач: несколько десятков домов остались без света. Местами обломками зданий и поломанными деревьями заблокированы дороги.

Очевидцы говорят, такого мощного удара стихии, еще не испытывали.

Как сообщается, огромный вихрь прошел почти 20 километров.

Смерчи в Украине

На днях в Днепропетровской области местные жители сфотографировали смерч, образовавшийся над одним из городов.

А вчера под Мариуполем огромный 40-метровый смерч повредил автомобиль, проезжавший мимо.

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"Мы ехали в сторону Мангуша, смерч ушел влево от трассы. Впереди на машине ехал мой знакомый, у него оторвало дворник. Мне пришлось ускориться, чтобы проскочить и не побить машину. Потому что там был столб высотой где-то 40 метров. И там были листья, ветки, мусор", - рассказал очевидец.

Штормовое предупреждение в Украине

В последние дни в Украине бушует циклон, который вызывает много осадков. На сегодня, 9 июня, в Украине объявлено штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий.

Днем 9 июня в большинстве областей ожидаются грозы, в отдельных районах - град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер ожидается преимущественно северо-западный со скоростью 5-10 м/с. Температура днем +21°...+26°. В Карпатах днем + 12°...+17°.

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Автор: Екатерина Лиманская