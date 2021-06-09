По словам очевидца, диаметр смерча достигал 30-40 метров.

Под Мариуполем огромный 40-метровый смерч повредил автомобиль, проезжавший мимо.

Об этом рассказал очевидец Артем Мамонтов, который около полудня 8 июня ехал по трассе Мариуполь-Мангуш, сообщает MRPL.CITY.

"Мы ехали в сторону Мангуша, смерч ушел влево от трассы. Впереди на машине ехал мой знакомый, у него оторвало дворник. Мне пришлось ускориться, чтобы проскочить и не побить машину. Потому что там был столб высотой где-то 40 метров. И там были листья, ветки, мусор", - поделился очевидец.

По его словам, смерч, предположительно, прошел через дачный кооператив. Какие разрушения стихия нанесла в этом поселении – пока неизвестно.

"Сколько прожил – в первый раз такое вижу. Раньше были смерчи, но небольшие, не такие объемные. Он в диаметре был метров 30-40", - дополнил очевидец.

Потоп в Мариуполе

Как сообщал Погода УНИАН, Мариуполь затопило после мощного ливня. Непогода парализовала движение транспорта и оставила без света часть города.

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По словам местных жителей, местами уровень воды достигал трех метров.

Спасателям пришлось оказывать помощь водителям, оказавшимся заложниками ненастья.

Штормовое предупреждение в Украине

В последние дни в Украине бушует циклон, который вызывает много осадков. На сегодня, 9 июня, в Украине объявлено штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий.

Днем 9 июня в большинстве областей ожидаются грозы, в отдельных районах - град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер ожидается преимущественно северо-западный со скоростью 5-10 м/с. Температура днем +21°...+26°. В Карпатах днем + 12°...+17°.

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Автор: Екатерина Лиманская