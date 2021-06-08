В Днепропетровской области заметили торнадо / фото Татьяна Карпик
В Днепропетровской области местные жители сфотографировали смерч, образовавшийся над городом.
Фото уникального явления опубликованы в группе "OrdzhoCity сообщество г. Покров" в Facebook.
Как сообщается, торнадо заметили в Покровске.
Смерч или торнадо - атмосферный вихрь, возникающий в грозовом облаке и распространяющийся вниз, часто до самой поверхности земли. Причины образования смерчей недостаточно изучены до сих пор.
фото Адель Медсон
фото Максон Дмитриев
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