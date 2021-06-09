Сегодня, 9 июня, в Украине объявлен I уровень опасности из-за ухудшения погодных условий.
Об этом со ссылкой на Укргидрометцентр сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
"Днем 9 июня в большинстве областей грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", говорится в сообщении.
По данным Укргидрометцентра, большинство регионов Украины продолжают находиться под влиянием высотного циклона, который располагается над восточными границами, соответственно - погода неустойчивая.
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Ветер ожидается преимущественно северо-западный со скоростью 5-10 м/с. Температура днем +21°...+26°. В Карпатах днем +12°...+17°.
Также сегодня в Киеве и Киевской области ожидается гроза.
I степень опасности - погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий.
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