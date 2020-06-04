Без фильтров: киевляне распространяют в соцсетях фото невероятной тройной радуги (фото, видео)

Киевляне фотографировали и распространяли фото невероятного заката.

Над столицей пестрела радуга / Фото Марина Балабан/Facebook

К концу дня 3 июня в Киеве появилась тройная радуга, которую можно было наблюдать из разных районов столицы.

Яркими фотографиями явления в соцсетях поделились жители Киева, пишет Obozrevatel.

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"Я теперь знаю, как можно плакать от красоты", – написала синоптик Наталья Диденко.

Со своей стороны киевлянка Марина Балабан добавила, что это "лучшее окончание сегодняшнего дурного дня".

Как сообщал ранее УНИАН, после переменчивой погоды над Донецком увидели двойную радугу.