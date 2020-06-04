Без фильтров: киевляне распространяют в соцсетях фото невероятной тройной радуги (фото, видео)
Киевляне фотографировали и распространяли фото невероятного заката.
К концу дня 3 июня в Киеве появилась тройная радуга, которую можно было наблюдать из разных районов столицы.
Яркими фотографиями явления в соцсетях поделились жители Киева, пишет Obozrevatel.
В небе над пригородом Вашингтона заметили редкое облако (видео)
"Я теперь знаю, как можно плакать от красоты", – написала синоптик Наталья Диденко.
Со своей стороны киевлянка Марина Балабан добавила, что это "лучшее окончание сегодняшнего дурного дня".
Как сообщал ранее УНИАН, после переменчивой погоды над Донецком увидели двойную радугу.
Новости партнеров
Погода в Украине
- Винница+18°... +10°
- Днепр+21°... +11°
- Донецк+20°... +9°
- Житомир+17°... +7°
- Запорожье+21°... +12°
- Ивано-Франковск+19°... +11°
- Киев+18°... +10°
- Кропивницкий+20°... +13°
- Луганск+22°... +11°
- Луцк+18°... +11°
- Львов+19°... +12°
- Николаев+20°... +14°
- Одесса+20°... +14°
- Полтава+20°... +12°
- Ровно+18°... +11°
- Симферополь+21°... +11°
- Сумы+19°... +11°
- Тернополь+17°... +11°
- Харьков+19°... +11°
- Херсон+22°... +13°
- Хмельницкий+18°... +10°
- Черкассы+20°... +13°
- Чернигов+18°... +9°
- Черновцы+21°... +12°
Виргиния, США
+34°
Погода Стерлинг - небольшая облачность, ливень
Ощущается как:+34 °
Влажность:73 %
Давление:758 мм
Ветер: 4.1 м/с
Вероятность осадков:17 %
Восход:05:44
Закат20:31
Фаза луны:
Лента новостей