Ветер будет преимущественно северо-западным, 7-12 м/с.

Украинский Гидрометцентр опубликовал свой прогноз погоды в Украине на завтра, 6 июня. Согласно ему, по всей Украине будет облачно с прояснениями.

"Без осадков, лишь на северо-востоке страны, днем и в западных и Одесской областях местами кратковременные дожди, грозы", - сказано в сообщении.

Ветер будет преимущественно северо-западным, 7-12 м/с.

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Согласно данным Укргидрометцентра, температура ночью 12-17°, днем 23-28°, в юго-восточной части ночью 16-21°, днем 27-32°; на высокогорье Карпат ночью 8-13°, днем 18-23°.

Погода в Украине - прогноз на лето

Вера Балабух, кандидат географических наук, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины, рассказала, будет ли лето жарким, отметив, что аномальных показателей от него пока не ожидается.

В комментарии УНИАН, отвечая на вопрос о том, какой месяц ожидается самый жаркий, а какой будет наоборот самый холодный, и почему, Балабух отметила, что сейчас еще сложно отвечать на эти вопросы. "Если мы посмотрим на те прогнозы и на те расчеты, которые дают мировые прогностические центры относительно того, какая ожидается температура воздуха на нашей территории, то мы видим, что в целом она может быть на один-два градуса выше нормы", - сказала она.

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