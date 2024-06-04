Типично самым теплым периодом пока видится июль - первая половина августа.

Вера Балабух, кандидат географических наук, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины, рассказала, будет ли лето жарким, отметив, что аномальных показателей от него пока не ожидается.

В комментарии УНИАН, отвечая на вопрос о том, какой месяц ожидается самый жаркий, а какой будет наоборот самый холодный, и почему, Балабух отметила, что сейчас еще сложно отвечать на эти вопросы. "Если мы посмотрим на те прогнозы и на те расчеты, которые дают мировые прогностические центры относительно того, какая ожидается температура воздуха на нашей территории, то мы видим, что в целом она может быть на один-два градуса выше нормы", - сказала она.

В то же время наиболее высокие температуры, напомнила эксперт, традиционно наблюдаются в июле - в первой половине августа. Особенно - на юге Украины. "Обычно этот период в Украине наиболее жаркий, и температуры воздуха, соответственно, самые высокие наблюдаются. Если мы будем говорить о том, что ожидается на один-два градуса выше температура, то очень вероятно, что именно этот период может быть у нас наиболее жарким", - отметила Балабух.

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Кроме того, добавила она, и июнь уже достаточно "мощно стартовал" - с высоких температур. Ожидается, что температурно он также может быть на один-два градуса выше нормы.

Относительно того, можно ли уже говорить о том, где, когда и почему будут самые высокие и самые низкие температуры, - по регионам - метеоролог отметила, что пока этого нельзя сказать, ведь такой прогноз можно получить с заблаговременностью в около пять суток.

"То есть тогда мы можем сказать, где, в каком регионе, какая температура наблюдается, насколько она будет высокой, и каких значений может достигать", - сказала Балабух.

Относительно того, ожидается ли этим летом аномальная жара, или эти один-два градуса - это уже много, она пояснила, что речь идет о средней температуре за месяц.

"Мы не знаем, как температура воздуха будет распределяться в течение месяца. Она может быть равномерно, каждый день будет немного температура несколько выше, чем обычно. А может быть наоборот - какой-то период очень сильной жары, а потом - относительно прохладно, и в среднем температура выйдет на один-два градуса выше", - отметила эксперт

Таким образом, добавила она, говорить сейчас о том, как именно будет распределяться температура, еще нельзя, как и сказать, какие периоды, когда и как долго, будут самыми жаркими.

На уточнение, усматриваются ли все же признаки того, что в целом летом может быть какая-то аномальная жара и новые температурные рекорды, Балабух сказала: "Пока таких расчетов... На основе тех данных, которые есть, нельзя такого сказать. И в целом, если мы посмотрим то, что дают прогностические центры, и какие тенденции наблюдаются в атмосфере, то ожидать чрезвычайно высоких температур - они маловероятны".

Она пояснила, что сейчас существенно меняются атмосферные процессы. "Мы видим, что период "Эль-Ниньо", с которым, как правило, связаны такие очень большие аномалии температуры, - он сейчас заканчивается. Мы переходим в нейтральную фазу. И на осень, вероятно, ожидается влияние "Ла-Нинья", которое уже усиливается... А в те периоды, когда у нас нейтральная фаза, потому что "Ла-Нинья" - как правило, не наблюдается таких больших аномалий температуры воздуха. Если и бывают, то это очень редко, когда накладываются несколько факторов одновременно", - пояснила Балабух.

Погода в Украине: прогнозы на лето

Как сообщал УНИАН, в середине мая Балабух рассказала, что лето ожидается теплое, но не жаркое, без значительных аномально высоких температур.

Относительно погодных аномалий она отметила, что обычно в Украине для лета характерны конвективные явления. Это те явления, которые связаны с достаточно высокой температурой и наличием влаги в воздухе. В частности, ливни, грозы и град.

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