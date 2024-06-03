Холоднее всего было 14 мая, когда минимальная температура снизилась под утро до 2,9°С.

Нынешний май в Киеве стал восьмым самым сухим в рейтинге осадков с 1891 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского.

Так, согласно данным наблюдений метеостанции ЦГО, среднемесячная температура воздуха мая в Киеве составила 16,3°С, что выше климатической нормы на 0,5°С.

Отмечается, что холоднее всего было 14 мая, когда минимальная температура снизилась под утро до 2,9°С, а теплее всего - 22 числа, когда максимальная температура повысилась до +28,0°.

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"Осадков на проспекте Науки выпало 15 мм или 23% климатической нормы. Нынешний май в столице стал восьмым самым сухим в рейтинге осадков с 1891 года", - говорится в сообщении.

Погода в Украине - детали

В Украине 4 июня ожидается жаркая погода, однако с грозовыми дождями и шквалами. Будет облачная погода с прояснениями.

Ночью в большинстве западных областей, в Винницкой, Одесской и Николаевской областях, днем в Украине, кроме юго-востока, кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах - град и шквалы 15-20 м/с.

Температура ночью прогнозируется 12-17°; днем в западных и северных областях - 22-27°, на остальной территории жарко - 28-33°.

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