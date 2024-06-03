Ожидаются грозы, местами град и шквалы.

В Украине завтра ожидается жаркая погода, однако с грозовыми дождями и шквалами.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, 4 июня будет облачная погода с прояснениями.

"Ночью в большинстве западных областей, в Винницкой, Одесской и Николаевской областях, днем в Украине, кроме юго-востока, кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

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Температура ночью прогнозируется 12-17°; днем в западных и северных областях 22-27°, на остальной территории жарко - 28-33°.

На высокогорье Карпат будет прохладнее - ночью 8-13°, днем 14-19°.

Также, по сообщению Укргидрометцентра, 3-6 июня в восточных, большинстве центральных и южных, 3 июня и во Львовской областях, 5-6 июня и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Чего ждать украинцам от погоды дальше - прогноз

На этой неделе в большинстве областей Украины прогнозируется неустойчивая и жаркая погода. В некоторых регионах ожидаются ливни с грозами, а иногда и град. По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, температура будет выше нормы.

Синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха прогнозирует, что погода в июне будет не очень жаркая, хотя и ожидаются несколько дней с высокими значениями температуры.

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