В Киеве объявили І уровень опасности

Киевлян предупреждают об ухудшении погоды.

В ближайшее время в Киеве и области ожидаются опасные метеорологические явления, они сохранятся до конца этих суток.

Об этом сообщается на странице Украинского гидрометеорологического центра в социальной сети Facebook. Около 13:40 синоптики предупредили, что такая погода ожидается в ближайшие два часа.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Киевской области. В ближайшие два часа с содержанием до конца суток 31 мая грозы. И уровень опасности, желтый", - говорится в сообщении.

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