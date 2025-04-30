Местные синоптики говорят, что это один из видов гало.

В небе над Винницей увидели необычное явление - световой столб. Об этом сообщил Винницкий областной центр по гидрометеорологии. Снимки этого явления сделала сотрудницы Винницкого ЦГМ Валентина Собчук.

Синоптики объяснили, что световой столб это один из самых частых видов гало. На вид это вертикальная полоса света, тянущаяся от Солнца во время его захода или восхода.

Световой столб возникает, когда свет отражается от ледяных кристаллов, зависших в воздухе. Эти кристаллы, обычно шестигранной формы, действуют как миниатюрные зеркала, отражая свет и создавая вертикальные световые столбы.

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Синоптики говорят, что такие столбы могут возникать не только от естественных, но от искусственных, например, уличных фонарей.

Еще необычные явления в Украине

Неделю назад, 21 апреля, в Украине можно было увидеть полярное сияние. Розовый свет в небе, в частности, увидели в Сумской области.

Несколькими днями ранее в Сумской области увидели радужные облака, а в небе над Одессой появились волнами Кельвина-Гельмгольца. Эти облака образуются на границе между слоями воздуха с разной температурой и имеют форму волн.

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