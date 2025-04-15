Синоптики сфотографировали облака, вызванные волнами Кельвина-Гельмгольца.

Сегодня ,15 апреля, в небе над Одессой увидели редкое явление - неустойчивость Кельвина-Гельмгольца. Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Синоптики показали соответствующее фото. На нем изображены облака, вызванные волнами Кельвина-Гельмгольца.

"Облака образуются на границе между слоями воздуха с разной температурой, которые к тому же движутся с разной скоростью", - пояснили специалисты.

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Справка УНИАН. Неустойчивость Кельвина-Гельмгольца названа в честь Лорда Кельвина и Германа фон Гельмгольца, которым впервые удалось их объяснить. Примером этой неустойчивости может служить ветер, который вызывает волны на поверхности воды. Также нестабильность проявляется в облаках, атмосферах Сатурна и Юпитера, а также в короне Солнца.

Еще необычные явления в Украине

В конце марта в небе над Винницей увидели сразу несколько необычных и редких явлений. В частности, местные синоптики сфотографировали радужные облака, перисто-кучевые облака с небольшим эффектом радужности и маленький бонус - облако в форме кита.

А в Одессе над морем появилось солнце "в нимбе" - очевидцы сделали замечательный снимок солнечного гало.

Необычное весеннее явление, когда над землей поднимается пар, заметили на Днепропетровщине в начале апреля.

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