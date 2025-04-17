Очевидец сфотографировал иризацию облаков. Синоптики объяснили, что это такое.

В Сумской области увидели радужные облака. Синоптики Сумского областного центра по гидрометеорологии говорят, что это так называемая иризация.

Фотографии были сделаны в селе Русановка Роменского района. На низ видно обычные облака, однако они переливаются разными цветами. Это, по словам синоптиков, иризация облаков - оптический эффект, который заключается в появлении радужной окраски на краях водяных облаков, которые находятся на расстоянии 30° и более от солнечного диска.

Обычно, говорят синоптики, хорошо заметны красный, зеленый и синий цвета.

Видео дня

"Явление объясняется дифракцией света. Окрашенные части облаков являются сегментами венца с большим диаметром. Облачные элементы при этом очень малы и однородны", - добавили специалисты.

Еще необычные явления в Украине

Несколько дней назад в небе над Одессой увидели неустойчивость Кельвина-Гельмгольца. Благодаря ей облака приобретают форму волн.

Также необычное весеннее явление, когда над землей поднимается пар, заметили на Днепропетровщине в начале апреля.

А в Виннице утром 4 апреля наблюдали низовой туман.

Вас также могут заинтересовать новости: