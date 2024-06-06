У большинства украинцев будет время, чтобы найти зонтики. В субботу они понадобятся почти всем.

В пятницу, 7 июня, Украину посетит грозовой фронт, который накроет западные регионы страны. В остальных областях будет переменная облачность, сообщает Укргидрометцентр.

Западные регионы

В пятницу днем на территории от Ужгорода до Житомира и от Луцка до Винницы ожидаются дожди с грозами. Температура воздуха ночью составит от 12-14 тепла на Волыни до 14-16 градусов в Винницкой области. Днем прохладнее всего будет тоже на Волыни - 22-24 градуса тепла, теплее всего снова в Винницкой области - 26-28 градусов.

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Центральные регионы

В течение суток осадков не ожидают, но синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью - 14-17 градусов, днем - 26-30 градусов.

Юг

Днем и ночью без осадков. Переменная облачность. Температура воздуха ночью прогнозируется в пределах 17-21 градуса, днем - 27-31.

Северные регионы

Синоптики осадков не прогнозируют, но обещают переменную облачность. Ночная температура будет составлять от 14 до 17 градусов тепла. Днем ожидают 25-27 градусов.

Восточные регионы

Облачно с прояснениями, осадков не прогнозируют. Температура воздуха ночью - 17-20 градусов, днем - 25-29.

Согласно прогнозу, уже в субботу, 8 июня, грозовой фронт подвинется дальше на восток и накроет уже большую часть Украины.

Другие новости погоды

Как писал УНИАН, планета нагревается катастрофическими темпами, и чтобы избежать страшных необратимых процессов, выбросы в атмосферу должны снизиться до нуля. Соответствующее предупреждение содержится в исследованиях, в которых участвовали более 50 ведущих ученых.

Также мы рассказывали, что этим летом средняя температура воздуха в Украине будет на один-два градуса выше нормы. Самые высокие температуры традиционно наблюдаются в июле - в первой половине августа. Особенно - на юге Украины.

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