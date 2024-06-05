Максимальная температура воздуха в Киеве завтра может составлять +27 градусов, поделилась эксперт.

Погода в Украине в четверг, 6 июня, ожидается неблагоприятная в западных регионах, в Сумской, Полтавской, Черниговской и Киевской области.

В этих регионах ожидаются кратковременные грозовые дожди, во время немного возможны град и шквалы, предупредила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. По словам эксперта, на остальной части украинской территории существенные осадки не ожидаются. Самая высокая температура воздуха днем ожидается на юго-востоке и на юге - от +27...+33 градусов, а самая низкая - в Волынской области и на северо-востоке, +22...+25.

"...В Киеве 6-го июня какие-то серьезные осадки - вряд ли, не должно задеть. Ночью до +17 градусов, днем до +27 градусов", - добавила синоптик.

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Важные новости Украины о погоде - сегодня это стоит знать

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха поделилась прогнозом погода для нашего государства на июнь. По словам эксперта, в течение месяца могут быть только несколько дней с высоким значением температуры.

Птуха также говорила, что на большей части территории нашей земли температура может составлять +19...+23 градуса (это на 1,5-2 градуса выше, чем зафиксированная климатическая норма).

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