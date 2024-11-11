Украина оказалась в зоне двух антициклонов, поэтому по крайней мере зонтики завтра можно будет оставить дома.

Во вторник, 12 ноября, в Украине будет царить преимущественно сухая погода, местами даже с солнцем. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, на всей территории страны завтра будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидают нигде, кроме Карпат, где днем прогнозируют небольшой мокрый снег с дождем.

В большинстве западных областей ночью и утром местами будет туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

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Температура воздуха ночью составит от 3° тепла до 2° мороза, а днем - 2-7° тепла. На юге традиционно немного теплее: 0-5° тепла ночью и 6-11° тепла днем.

В столице завтра ожидают облачную погоду погоду с прояснениями, без осадков. Температура ночью составит 1-3° тепла, днем 4-6° тепла.

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Как писал УНИАН, Украину вместе со значительной частью континентальной Европы накрыла область высокого атмосферного давления. Два антициклона - западный Azzedine и восточный Zayyan завтра удержат по всей территории сухую погоду, сообщает известный синоптик Наталья Диденко. В то же время она предупреждает, что уже 13-14 ноября в Украине ожидаются осадки - дождь и мокрый снег.

Также мы рассказывали, что 2024 год затмит предыдущий и станет самым жарким с начала наблюдений. С начала года зафиксировали аномально высокую среднюю глобальную температуру. По словам ученых, 2024-й станет первым годом, когда планета будет более чем на 1,5°C горячее, чем в доиндустриальном периоде 1850-1900 годов.

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