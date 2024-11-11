12 ноября ожидаются туманы.

Сейчас Украина, как и значительная часть континентальной Европы, находится в области высокого атмосферного давления. Два антициклона - западный Azzedine и восточный Zayyan завтра удержат по всей территории сухую погоду, сообщает известный синоптик Наталья Диденко.

В то же время она предупреждает, что уже 13-14 ноября в Украине ожидаются осадки - дождь и мокрый снег.

Температура воздуха во вторник, 12 ноября, будет невысокой, но все еще более-менее комфортной - ожидается 3-8 тепла, на юге местами до +10 градусов.

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В Киеве во вторник также без осадков, ночью +1...+4, днем +3...+5 градусов.

Также 12 ноября ожидаются туманы, которые "будут добавлять немного типичной осенней погоды", - отметила Диденко.

Прогноз погоды и неделя

По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, на следующей неделе, с 11 по 17 ноября, ожидается классическая осенняя погода, с небольшими заморозками ночью и плюсовыми температурами днем. Однако во второй половине недели Украину охватят дожди, в некоторых регионах с мокрым снегом.

Так, 13-14 ноября ночью на юге ожидаются небольшие и умеренные осадки. А уже в пятницу, 15 ноября, осадки охватят всю Украину - в большинстве регионов ожидаются небольшие дожди с мокрым снегом, в Карпатах умеренный снег.

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