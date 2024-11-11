Осадков не ожидается, но облачность станет больше.

Начало недели в Украине будет сухим, хотя облачность и станет больше. 11 ноября температура по всей стране снизится до +4°...+8°, только в Крыму и в Закарпатской области будет на градус-два теплее. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет пасмурно. Температура воздуха ночью +2°, днем +4°.

Во Львове в понедельник будет практически безоблачно. Ночью -1°, днем +8°.

В Луцке будет ясно и безоблачно, ночью -1°, днем +6°.

В Ривне сегодня ожидается ясная погода, ночью -2°, днем +5°.

В Тернополе 11 ноября ночью будет -1°, днем +7°, ясно и безоблачно.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +6°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -3°, днем +8°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью -4°, днем +9°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью -1°, днем +7°.

В Виннице сегодня будет -1°...+5°, пасмурно.

В Житомире в понедельник ночью будет 0°, днем +4°, пасмурно.

В Чернигове столбики термометров покажут +1°...+5°, пасмурно.

В Черкассах сегодня будет пасмурно, ночью +2°, днем +5°.

В Кропивницком температура ночью будет +1°, днем +5°, пасмурно.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха 0°...+3°.

В Одессе 11 ноября - небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +8°.

В Херсоне в понедельник ночью будет +1°, днем +7°, небольшая облачность.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +7°.

В Запорожье температура ночью +1°, днем +6°, небольшая облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +1°, а днем +5°, небольшая облачность.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +4°.

В Днепре температура ночью будет +2°, днем +5°, небольшая облачность.

В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +3°...+10°.

В Краматорске сегодня пасмурно, температура ночью +3°, днем +5°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +6°.

11 ноября - какой сегодня праздник, приметы

11 ноября. Анастасия - заступница овец, а Аврамий - покровитель овчаров, которые отмечают в этот день свой праздник. В хозяйствах последний раз в году стригли овец. Синичка пищит - зиму призывает.

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