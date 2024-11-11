11 ноября в Украине будет прохладно / фото Pixabay

Начало недели в Украине будет сухим, хотя облачность и станет больше. 11 ноября температура по всей стране снизится до +4°...+8°, только в Крыму и в Закарпатской области будет на градус-два теплее. Об этом сообщает Погода УНИАН

  • В Киеве сегодня будет пасмурно. Температура воздуха ночью +2°, днем +4°.
  • Во Львове в понедельник будет практически безоблачно. Ночью -1°, днем +8°.
  • В Луцке будет ясно и безоблачно, ночью -1°, днем +6°.
  • В Ривне сегодня ожидается ясная погода, ночью -2°, днем +5°.
  • В Тернополе 11 ноября ночью будет -1°, днем +7°, ясно и безоблачно.
  • В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +6°.
  • В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -3°, днем +8°.
  • В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью -4°, днем +9°, ясно и безоблачно.
  • В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью -1°, днем +7°.
  • В Виннице сегодня будет -1°...+5°, пасмурно.
  • В Житомире в понедельник ночью будет 0°, днем +4°, пасмурно.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +1°...+5°, пасмурно.
  • В Черкассах сегодня будет пасмурно, ночью +2°, днем +5°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +1°, днем +5°, пасмурно.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха 0°...+3°.
  • В Одессе 11 ноября - небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +8°.
  • В Херсоне в понедельник ночью будет +1°, днем +7°, небольшая облачность.
  • В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +7°.
  • В Запорожье температура ночью +1°, днем +6°, небольшая облачность.
  • В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +1°, а днем +5°, небольшая облачность.
  • В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +4°.
  • В Днепре температура ночью будет +2°, днем +5°, небольшая облачность.
  • В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +3°...+10°.
  • В Краматорске сегодня пасмурно, температура ночью +3°, днем +5°.
  • В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +6°.
11 ноября в Украине теплее всего будет в Крыму / фото УНИАН

11 ноября - какой сегодня праздник, приметы

11 ноября. Анастасия - заступница овец, а Аврамий - покровитель овчаров, которые отмечают в этот день свой праздник. В хозяйствах последний раз в году стригли овец. Синичка пищит - зиму призывает.

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