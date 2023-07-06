Также на завтра, 7 июля, в большинстве областей объявлено штормовое предупреждение.

В Украине на три дня объявили оранжевый уровень опасности из-за угрозы селевых потоков. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, 6-8 июля в результате осадков ожидается повышение уровней воды:

во Львовской и Ивано-Франковской областях - на 0,5 - 1,5 м с возможным начальным выходом воды на пойму на отдельных участках рек (І уровень опасности);

на левобережных притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая и Винницкая обл.) - на 0,2-1,0 м с незначительным выходом воды на отдельные участки пойм (І уровень опасности);

на реках суббассейна Прута и Сирета без негативных последствий;

"В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного и склонового стока, в горах существует угроза формирования отдельных селевых потоков (II уровень опасности - оранжевый)", - предупредили синоптики.

Также на завтра, 7 июля, в большинстве областей Украины объявили штормовое предупреждение.

"7 июля в Украине, кроме восточных областей, грозы, днем в северных, большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", - говорится в предупреждении.

Штормовое предупреждение по Киеву и области

Ранее Укргидрометцентр объявил І уровень опасности в Киеве и области. По данным синоптиков, завтра там ожидаются грозы, а днем по области в отдельных районах - град и шквалы 15-20 м/с.

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