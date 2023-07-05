Осадки ожидаются на западе, севере и в Винницкой области.

В четверг, 6 июля, жара во многих областях Украины усилится. Например, на юге столбики термометров поднимутся до +33°...+38°. На западе и севере ожидаются дожди с грозами. Осадки также затронут Винницкую область. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность, ливень. Температура воздуха ночью +20°, днем +32°.

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +16°, днем +26°, гроза.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +26°, гроза.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +18°, днем +24°, гроза.

В Тернополе 6 июля ночью будет +19°, днем +28°, небольшая облачность, ливень.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +25°, гроза.

В Ивано-Франковске будет будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +26°, гроза.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +17°, днем +28°, облачно с прояснениями, гроза.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +18°, днем +28°, ливень.

В Виннице завтра будет +18°...+31°, небольшая облачность, гроза.

В Житомире в четверг будет ночью +18° днем +28°, небольшая облачность, гроза.

В Чернигове столбики термометров покажут +18°...+28°, небольшая облачность, гроза.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +23°, днем +32°.

В Кропивницком температура ночью будет +21°, днем +35°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +22°...+32°.

В Одессе 6 июля - небольшая облачность, температура ночью +23°, днем +34°.

В Херсоне в четверг ночью будет +22°, днем +37°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +22°, днем +38°.

В Запорожье температура ночью +22°, днем +34°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит +19°...+29°, небольшая облачность, ливень.

В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +22°, днем +33°.

В Днепре температура ночью будет +23°, днем +34°, небольшая облачность.

В Симферополе в четверг будет ясно и безоблачно, +19°...+33°.

В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +21°, днем +35°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +21°, днем +34°.

Народный прогноз

6 июля - мученицы Агриппины. С этого дня начинается "купальный сезон".

Вас также могут заинтересовать новости: