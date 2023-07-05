6 июля часть Украины накроют дожди с грозами / фото Pixabay

В четверг, 6 июля, жара во многих областях Украины усилится. Например, на юге столбики термометров поднимутся до +33°...+38°. На западе и севере ожидаются дожди с грозами. Осадки также затронут Винницкую область. Об этом сообщает Погода УНИАН

  • В Киеве завтра будет небольшая облачность, ливень. Температура воздуха ночью +20°, днем +32°.
  • Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +16°, днем +26°, гроза.
  • В Луцке будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +26°, гроза.
  • В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +18°, днем +24°, гроза.
  • В Тернополе 6 июля ночью будет +19°, днем +28°, небольшая облачность, ливень.
  • В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +25°, гроза.
  • В Ивано-Франковске будет будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +26°, гроза.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +17°, днем +28°, облачно с прояснениями, гроза.
  • В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +18°, днем +28°, ливень.
  • В Виннице завтра будет +18°...+31°, небольшая облачность, гроза.
  • В Житомире в четверг будет ночью +18° днем +28°, небольшая облачность, гроза.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +18°...+28°, небольшая облачность, гроза.
  • В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +23°, днем +32°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +21°, днем +35°, небольшая облачность.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +22°...+32°.
  • В Одессе 6 июля - небольшая облачность, температура ночью +23°, днем +34°.
  • В Херсоне в четверг ночью будет +22°, днем +37°, небольшая облачность.
  • В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +22°, днем +38°.
  • В Запорожье температура ночью +22°, днем +34°, небольшая облачность.
  • В Сумах завтра температура воздуха составит +19°...+29°, небольшая облачность, ливень.
  • В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +22°, днем +33°.
  • В Днепре температура ночью будет +23°, днем +34°, небольшая облачность.
  • В Симферополе в четверг будет ясно и безоблачно, +19°...+33°.
  • В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +21°, днем +35°.
  • В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +21°, днем +34°.
6 июля в Украине будет жара до +38° / фото УНИАН

Народный прогноз

6 июля - мученицы Агриппины. С этого дня начинается "купальный сезон".

Вас также могут заинтересовать новости: