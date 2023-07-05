В четверг, 6 июля, жара во многих областях Украины усилится. Например, на юге столбики термометров поднимутся до +33°...+38°. На западе и севере ожидаются дожди с грозами. Осадки также затронут Винницкую область. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность, ливень. Температура воздуха ночью +20°, днем +32°.
- Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +16°, днем +26°, гроза.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +26°, гроза.
- В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +18°, днем +24°, гроза.
- В Тернополе 6 июля ночью будет +19°, днем +28°, небольшая облачность, ливень.
- В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +25°, гроза.
- В Ивано-Франковске будет будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +26°, гроза.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +17°, днем +28°, облачно с прояснениями, гроза.
- В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +18°, днем +28°, ливень.
- В Виннице завтра будет +18°...+31°, небольшая облачность, гроза.
- В Житомире в четверг будет ночью +18° днем +28°, небольшая облачность, гроза.
- В Чернигове столбики термометров покажут +18°...+28°, небольшая облачность, гроза.
- В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +23°, днем +32°.
- В Кропивницком температура ночью будет +21°, днем +35°, небольшая облачность.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +22°...+32°.
- В Одессе 6 июля - небольшая облачность, температура ночью +23°, днем +34°.
- В Херсоне в четверг ночью будет +22°, днем +37°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +22°, днем +38°.
- В Запорожье температура ночью +22°, днем +34°, небольшая облачность.
- В Сумах завтра температура воздуха составит +19°...+29°, небольшая облачность, ливень.
- В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +22°, днем +33°.
- В Днепре температура ночью будет +23°, днем +34°, небольшая облачность.
- В Симферополе в четверг будет ясно и безоблачно, +19°...+33°.
- В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +21°, днем +35°.
- В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +21°, днем +34°.
Народный прогноз
6 июля - мученицы Агриппины. С этого дня начинается "купальный сезон".