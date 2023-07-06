Синоптики прогнозируют ухудшение погоды 7 июля.

В пятницу, 7 июля, в Киеве и Киевской области ожидается неблагоприятная погода. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Украинский гидрометцентр.

"7 июля грозы, днем по области в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Как отмечается, из-за непогоды объявлен І уровень опасности, желтый.

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Изменение погоды в Украине-что прогнозируют синоптики

По данным синоптика Наталки Диденко, с 7-8 июля жара наконец отступит. По ее данным, в эти дни дожди с грозами будут продолжаться периодически на западе, севере и в центре Украины, однако начнется "милосердное снижение температуры воздуха".

Об изменении погоды свидетельствует и прогноз синоптика Игоря Кибальчича. По его данным, 8 июля дожди, грозы и местами град ожидаются в большинстве областей, кроме юго-востока. Днем температура снизится до +28...+33 °С, а в западных и северных областях столбики термометров будут показывать более комфортные+22 ... + 27 °С.

9 июля дождливая и неустойчивая погода ожидается повсеместно, кроме запада и севера Украины, а температура составит +27...+32 °С.

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