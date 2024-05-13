Максимальная температура воздуха днем в Киеве ожидается +12 градусов, поделилась эксперт.

В Украине изменится погода - заморозки пока еще ожидались на части территории нашего государства, однако скоро должно потеплеть.

Потепление в Украине "до человеческих градусов" будет со второй половины этой недели, поделилась прогнозом синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. Эксперт добавила, что понедельник, 13 мая, в стране будет холодноватым. По ее словам, заморозки не угрожали только югу Украины.

Дневная температура на большей части территории ожидается +10...+15 градусов, в западных регионах - от +15 до +20, а в южных до +17. В Киеве днем спрогнозировано +11...+12 градусов. "Днем в понедельник дожди периодически пройдут повсеместно в Украине, разве в западных областях будет преобладать сухая погода...", - отметила Диденко.

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В начале мая Украинский гидрометцентр сообщил, какая погода ожидается в течение этого месяца в нашем государстве. По сведениям синоптиков, средняя месячная температура воздуха составит от 15 до 18 градусов тепла, а в горных районах от +11 до +14, а это на 1-1,5 градуса выше нормы.

Стоит отметить, что 9 мая ряд областей Украины предупредили о том, что в ночь на 10 число возможны сильные заморозки. В Харьковской, Сумской и Луганской областях температура на поверхности почвы ожидалась 0-3 градуса.

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