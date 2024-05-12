В некоторых регионах возможны заморозки.

В начале недели в Украине сохранится холодная погода - температура снизится еще на несколько градусов и пройдут небольшие дожди.

По сообщению Украинского гидрометцентра, холоднее всего ночью будет в западных, северных и Винницкой областях - 1-6° тепла (на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-5°). На остальной территории 3-8° тепла; днем 9-14°. На западе страны и в Крыму воздух прогреется до 17°, а вот на высокогорье Карпат ночью ожидается мороз - 0-5° мороза, а днем 7-12° тепла.

Ожидается облачная погода с прояснениями, ночью осадков не предвидится, а вот днем в Украине, кроме западных областей, местами небольшой дождь. Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с.

Видео дня

Погода в столице

В Киеве и области начало недели будет облачным с прояснениями, ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь.

Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°, днем воздух прогреется до 9-14° тепла. В Киеве ночью 4-6° тепла, днем 11-13°.

Погода в Украине

Сегодня в Украине температура продолжила снижаться и стало еще на несколько градусов прохладнее. По всей стране температура составит от +11° до +17°, только на Закарпатье будет немного теплее - воздух прогреется до более приятных +19°. Осадки оставят нашу страну, однако облачность увеличится.

Вас также могут заинтересовать новости: