Дождливый фронт сместится на западные области Украины.

В воскресенье, 9 июня, дождевой фронт сместится на западные области Украины.

Так, по прогнозу Укргидрометцентра, в западных, восточных, а днем и в Житомирской, Винницкой и местами Киевской областях пройдут кратковременные дожди, местами грозы. В то же время на остальной территории будет без осадков.

"Переменная облачность. Ветер юго-западный, 5-10 м/с; в западных областях юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с", - отмечают синоптики.

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Температура ночью составит 11-16°, днем поднимется до 23-28°. На юге и юго-востоке будет еще теплее - ночью 16-21°, днем 27-32°.

Погода на выходные

Как отмечала синоптик Наталья Диденко, на выходные, 8-9 июня, в Украине ожидается теплая или даже жаркая погода, но с дождями. Так, в течение дня ожидается +27...+32 градуса, а ночью, по ее прогнозу, предполагается совсем свежие +12...+19 градусов.

Что касается осадков, то, как отмечает Диденко, 8 июня кратковременные грозовые дожди пройдут в Украине практически повсеместно, кроме восточных областей. 9-го июня осадки наиболее вероятны в западной части плюс Житомирщина и Винницкая область. При грозах возможны шквалы и град.

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