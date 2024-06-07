Днем в центральных и большинстве южных областей прогнозируются град и шквалы.

В Украине 8 июня в некоторых регионах ожидаются сложные погодные условия - грозы, град и шквалы.

По прогнозу Укргидрометцентра, завтра в Украине будет преобладать переменная облачность, ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

"Ночью местами на Правобережье, днем в Украине, кроме крайнего востока и Крыма, кратковременные дожди, грозы, днем в центральных и большинстве южных областей в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. І уровень опасности, желтый", - отмечают синоптики.

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Температура ночью составит 13-18°, на побережье морей до 20°. Днем воздух прогреется до 22-27°, на юге и востоке страны до 31°.

Погода в Украине на выходные - прогноз синоптика

Как отмечала синоптик Наталья Диденко, на выходные, 8-9 июня, в Украине ожидается теплая или даже жаркая погода, но с дождями. Так, в течение дня ожидается +27...+32 градуса, а ночью, по ее прогнозу, предполагается совсем свежие +12...+19 градусов.

Что касается осадков, то, как отмечает Диденко, 8 июня кратковременные грозовые дожди пройдут в Украине практически повсеместно, кроме восточных областей. 9-го июня осадки наиболее вероятны в западной части плюс Житомирщина и Винницкая область. При грозах возможны шквалы и град.

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