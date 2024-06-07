8 июня кратковременные грозовые дожди пройдут в Украине практически повсеместно, кроме восточных областей.

На выходные, 8-9 июня, в Украине ожидается теплая или даже жаркая погода, но с дождями. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в своем телеграм-канале.

"8-9 июня в Украине будет тепло или жарко. В течение дня ожидается +27...+32 градуса, на западе и севере +23...+28 градусов. Такая температура воздуха спокойно позволяет избегать включения кондиционеров. Даже если дойдет на столбиках термометров до +30 и чуть выше, это еще не разгар лета. Еще ночной воздух - свежий, а подстилающая поверхность еще не успела слишком напечься", - отмечает Диденко.

А ночью, по ее прогнозу, предполагаются совсем свежие +12...+19 градусов.

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Что касается осадков, то, как отмечает Диденко, 8 июня кратковременные грозовые дожди пройдут в Украине практически повсеместно, кроме восточных областей. 9-го июня осадки наиболее вероятны в западной части плюс Житомирщина и Винницкая область. При грозах возможны шквалы и град.

На остальной территории Украины в воскресенье - сухо и солнечно.

"В Киеве в субботу берите точно зонт, у дождя и грозы - высокая вероятность, не забывайте, если едете на природу - средства против комаров, температура воздуха достигнет +26 градусов. В воскресенье в столице воздух подсушится солнцем, будет без осадков и +28...+29 градусов, то есть, до лайт-жары", - рассказала Диденко.

Погода в Украине 7 июня

В пятницу, 7 июня, Украину посетит грозовой фронт, который накроет западные регионы страны. В остальных областях будет переменная облачность. По прогнозам синоптиков, на территории от Ужгорода до Житомира и от Луцка до Винницы ожидаются дожди с грозами.

А уже в субботу, 8 июня, грозовой фронт подвинет дальше на восток и накроет уже большую часть Украины.

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