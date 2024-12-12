Почти по всей стране 13 декабря ожидается сильный ветер.

В Украине на 13 декабря объявили повышенный уровень опасности из-за непогоды. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Синоптики прогнозируют, что почти по всей стране в пятницу будут сильные порывы ветра.

"13 декабря в Украине, кроме западных областей, порывы ветра 15-20 м/с", - сообщают они.

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Из-за непогоды объявлен І уровень опасности, желтый.

Ухудшение погоды 13 декабря - прогноз синоптика.

В пятницу, 13 декабря, Украина окажется между влиянием антициклона Ernst и циклона. Осадков уже почти не будет, однако усилятся ветер и гололедица. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Она отметила, что антициклон вытеснит остатки осадков, поэтому погодные условия будут в основном сухими, местами с прояснениями. Только ночью на севере и днем на востоке страны возможен небольшой снег.

Из-за взаимодействия циклона и антициклона в Украине ожидается порывистый ветер: от умеренного на западе до сильного и штормового на востоке.

Кроме того, прогнозируется снижение температуры до морозов. По прогнозу Наталки Диденко, ночью температура опустится до -2...-7 градусов, а днем будет колебаться в пределах -1...-6 градусов.

Синоптик предупредила также об усилении гололеда, посоветовала выбирать обувь с нескользкой подошвой.

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