В Украине на 13 декабря объявили повышенный уровень опасности из-за непогоды. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.
Синоптики прогнозируют, что почти по всей стране в пятницу будут сильные порывы ветра.
"13 декабря в Украине, кроме западных областей, порывы ветра 15-20 м/с", - сообщают они.
Из-за непогоды объявлен І уровень опасности, желтый.
Ухудшение погоды 13 декабря - прогноз синоптика.
В пятницу, 13 декабря, Украина окажется между влиянием антициклона Ernst и циклона. Осадков уже почти не будет, однако усилятся ветер и гололедица. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Она отметила, что антициклон вытеснит остатки осадков, поэтому погодные условия будут в основном сухими, местами с прояснениями. Только ночью на севере и днем на востоке страны возможен небольшой снег.
Из-за взаимодействия циклона и антициклона в Украине ожидается порывистый ветер: от умеренного на западе до сильного и штормового на востоке.
Кроме того, прогнозируется снижение температуры до морозов. По прогнозу Наталки Диденко, ночью температура опустится до -2...-7 градусов, а днем будет колебаться в пределах -1...-6 градусов.
Синоптик предупредила также об усилении гололеда, посоветовала выбирать обувь с нескользкой подошвой.