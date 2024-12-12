Наша страна окажется между антициклоном и циклоном, что скажется на погоде.

В пятницу, 13 декабря, Украина окажется между антициклоном Ernst и недавним циклоном. Осадков станет еще меньше, но усилится ветер и гололедица. Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.

"Антициклон вытеснит остатки осадков и завтра будет сухо, местами даже с солнечными прояснениями. Разве что ночью по северу, а днем по востоку возможен небольшой снег", - рассказала эксперт по погоде.

От противостояния циклона и антициклона в Украине будет возникать порывистый ветер - от умеренного на западе до сильного, штормового, на востоке.

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Также в Украине ожидается похолодание до морозов. Ближайшей ночью, по прогнозу Наталки Диденко, ожидается -2...-7, а завтра днем -1...-6 градусов.

"Внимательно - усиливается гололедица! Выбирайте крепкую нескользкую обувь и не бегайте слишком быстро", - посоветовала синоптик.

Погода в Киеве

В Киеве пятница 13-го декабря будет сухой и даже вероятно солнышко. "Правда, будет сильным северо-западный ветер - укутывайте шею и прячьте нос и щеки в шарф", - предупредила Наталья Диденко.

К ветру, по ее словам, присоединится и мороз: в течение суток в столице ожидается -3...-6 градусов.

Ранее Наталка Диденко сообщала, что это похолодание в Украине будет кратковременным. По ее данным, уже с 15 декабря температура снова повысится.

"Более теплая погода возобновится с 15-го декабря", - сообщила она.

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