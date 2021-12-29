Из-за метели и гололеда на дорогах было нарушено движение транспорта во многих городах Украины.

В Украине из-за ухудшения погоды на дорогах образовались огромные пробки, произошло много аварий, а десятки населенных пунктов остались без электроснабжения.

Так, по данным ГСЧС Украины, по состоянию на утро из-за ухудшения погоды обесточены 165 населенных пунктов в 6 областях.

Где нет света

Херсонская область - 65 населенных пунктов

Днепропетровская область - 46 населенных пунктов;

Николаевская область - 23 населенных пунктов;

Запорожская область - 17 населенных пунктов;

Донецкая область - 13 населенных пунктов;

Сумская область - 1 населенный пункт.

Как сообщается, к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

По информации Укравтодора, проезд на дорогах общего пользования обеспечен.

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Непогода в Украине

По данным ТСН в Харькове сильная метель парализовала движение транспорта: вечером город стал в часовые пробки. Там за несколько часов с начала снегопада патрульные зафиксировали более двух десятков аварий. Коммунальщики вывели на дороги две сотни спецмашин для расчистки дорог. Как сообщается, для ускорения уборки в город запретили заезжать грузовикам, которые в Харькове проездом.

Как сообщал Погода УНИАН, в Днепре выпало аномальное количество снега, которое достигает в некоторых местах до 50 см. Патрульная полиция перекрыла выезды в город для фур.

Мощный снегопад повлиял и на расписание аэропорта Запорожья многие рейсы были отменены или задержаны.

А на юге Украины начался ледяной апокалипсис. В частности, в Одессе из-за гололеда нарушено движение электротранспорта, люди добираются на работу пешком. Аналогичная ситуация сложилась и в Николаеве. А в Херсоне из-за обледенения контактной сети остановились троллейбусы.

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