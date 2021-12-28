Изменения пока не касаются вечерних рейсов.

С начала суток в Запорожье продолжается сильный снегопад, который по прогнозу изменят ливни. Непогода внесла коррективы в работу аэропорта.

Об этом свидетельствуют данные на сайте аэропорта.

Читайте такжеВ Украине ухудшается погода: уровень опасности повышен до второго (карта)Два рейса из Стамбула (с прибытием в 8:55 и 13:45) отменены.

Три дневных рейса из Запорожья в Турцию и Египет - также отменены.

Рейс в Шарм-эль-Шейх, Египет, который должен был вылететь из Запорожья в 8 утра, задерживается минимум на 12 часов.

Утренний рейс SkyUp из Египта запорожский аэропорт не смог принять из-за непогоды - его направили на посадку в Харьков.

Вечерние рейсы из Киева пока не отменяли - они все еще есть в расписании.

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