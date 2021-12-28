В Одессе из-за гололедицы нарушено движение электротранспорта, люди добираются на работу пешком. Аналогичная ситуация сложилась и в Николаеве. А в Херсоне из-за обледенения контактной сети остановились троллейбусы.

Сегодня в некоторых городах Украины начался настоящий ледяной апокалипсис. Дороги сковало льдом, начались перебои в работе транспорта.

Так, в Одессе из-за гололедицы нарушено движение электротранспорта, люди добираются на работу пешком.

Как сообщили журналистам в коммунальном предприятии "Одесгорэлектротранс", одна из причин – оледенение контактной сети.

"Из-за оледенения контактной сети трамвайный маршрут №20 временно не функционирует, на линии работает автобус", - сказано в сообщении.

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Кроме того, троллейбус №7 функционирует по сокращенному маршруту – до улицы Ришельевской.

В то же время, в социальных сетях горожане пишут, что в Суворовском районе из-за ледяной корки с утра было практически парализовано движение транспорта, а трамваи нескольких маршрутов (№1, 6 и 7) "встали" в районе детского оздоровительного центра "Молодая Гвардия" по направлению в центр города. Причина, по словам очевидцев, - затопленные рельсы.

"Таксисты, пользуясь случаем, взвинтили цены, требуя за поездку в центр 400 грн", - отмечают люди. Многие пытаются добраться на работу пешком.

В свою очередь, в мэрии города заявили, что с ночи 28 декабря в Одессе идет дождь, который вместе со снижением температуры воздуха привел к гололедице.

"Уже в 5 часов утра работники коммунальных предприятий со спецтехникой вышли на улицы города, чтобы не допустить транспортный коллапс и травмирование пешеходов. Проводится активная очистка тротуаров с последующей посыпкой песчано-солевой смесью и хлористым натрием", - заявили в мэрии.

Как отмечается, особое внимание уделяется остановочным комплексам, подходам ко дворам и парадным, фасадным домам. При этом в муниципалитете подчеркивают, что владельцы магазинов, предприятий, различных ведомств, ОСМД и ЖСК практически не участвуют в борьбе с гололедицей, хотя, согласно правилам благоустройства Одессы, должны это делать.

К нарушителям будут применять штрафные санкции, заявили в одесской мэрии.

Аналогичная погодная ситуация наблюдается и в Николаеве. По данным местного издания "Николаевские новости", тонкой корочкой льда покрылось все - машины, тротуары, проезжая часть.

Из-за обрыва контактных линий пассажирский транспорт в городе курсирует по измененным маршрутам.

По данным ГСЧС Николаевской области, начиная с ночи 27 декабря в области наблюдаются сложные погодные условия в виде дождя и порывистого ветра. Из-за низких температурных отметок на дорогах образовался гололед. Деревья и линии электропередач покрыты льдом, на крышах зданий образовались сосульки.

Также, по данным местны СМИ, в Херсоне из-за обледенения контактной сети остановились троллейбусы.

Напомним, сегодня днем в южных, центральных и восточных областях Украины ожидаются сложные погодные условия. В частности, сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами налипание мокрого снега, гололед и сильный ветер. Объявлен I уровень опасности.

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