Ночью на автодороги Днепра дополнительно выедет еще спецтехника.

В Днепре выпало аномальное количество снега, которое достигает в некоторых местах до 50 см. Сейчас все въезды в город - проездные, патрульная полиция перекрыла их для фур.

Об этом сообщил главный специалист отдела обеспечения деятельности городского председателя и его заместителей Антон Андриенко.

"Сейчас на дорогах города наблюдаются большие пробки. Движение осложняется в том числе и из-за ДТП, поскольку многие водители выехали в такую сильную непогоду еще на летней резине", - подчеркнул Андриенко. В частности, пробка есть на Слобожанском проспекте на левом берегу и на Новом мосту в центре города.

Он добавил, что работе спецтехники в городе мешает большое количество припаркованных автомобилей и обратился к водителям не выезжать в город, не оставлять автомобили на обочине, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

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Представитель мэрии также добавил, что снегоуборочная техника будет работать круглосуточно, пока будет идти снег и автодороги города не будут расчищены. Ночью на автодороги Днепра дополнительно выедет еще спецтехника.

В то же время старший инспектор департамента транспорта и транспортной инфраструктуры горсовета Денис Щербина отметил, что несмотря на непогоду все маршруты общественного транспорта работают в штатном режиме. Однако трамваи, троллейбусы и маршрутки движутся с опозданием, сказали в горсовете.

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